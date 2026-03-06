Хасан Адемов, предаде репортер на Burgas24.bg.
Днес Адемов и екипът му са в морския град, за да се срещнат с териториалните структури от системата на Министерството в Югоизточния район. Той ще постави пред тях задачи за защита на честността на вота и подкрепа на най-уязвимите – двете основни цели, които стоят пред МТСП в мандата на служебния кабинет. Според Адемов много често в предизборната кампания инструментите на социалната политика се използват за контролиране на вота на избирателите.
Пред медии преди началото на срещата социалният министър успокои българските граждани и заяви, че дори да не бъде приет така нареченият Удължителен закон, няма никаква опасност за социалните плащания, които са регламентирани в законови и подзаконови нормативни актове. Сред тях са минималната работна заплата, пенсиите и финансовата подкрепа за хора с увреждания. Той увери, че от 1 юли тази година осъвременяването на пенсиите ще бъде със 7,8%, независимо от това дали ще бъде приет Удължителният закон.
"В Министерство на труда и социалната политика сме изготвили достатъчно разнообразни варианти как да бъдат подкрепени пенсионерите. При положение че Министерство на финансите, след анализа, който се прави в момента, намери възможност това да се случи, ще бъдете информирани“, така коментира Адемов въпроса дали ще бъдат отпуснати великденски надбавки за пенсионерите.
Социалният министър в Бургас: От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8%
