Румен Радев.
Той подчерта, че на евентуални избори ще има преформатиране – "ще има сериозна борба между левите формации (където е и Радев) и ГЕРБ". Според него ще има голямо редуциране на популистките партии, ще има криза и в БСП, а ако популярността на Радев не е достатъчна за самостоятелно управление, той би могъл да си партнира с ПП-ДБ, смята социологът. Основната разделителна ивица - войната в Украйна - е на път да завърши, изрази мнение Тончев и заяви, че не се вижда как Пеевски ще бъде част от бъдещо мнозинство.
По отношение на протестите в страната социологът обясни, че те все още не са се определили политически и са многолики. "Политиците трябва да се приспособяват и да вървят с протестиращите. Президентът има ниша, където може да се включи, както и ПП-ДБ. Протестът освен, че е масов, е и гневен", каза пред NOVA NEWS Тончев.
Той коментира, че евентуални нови избори може да има на пролет. "Духът е излязъл от бутилката. Общественото мнение може да прости много неща, но не прощава, когато някой упорства. Линията на Пеевски върви в тази посока, но Борисов винаги е бил много внимателен. Пеевски отряза мостовете на Борисов за политически партньорства, а протестите са последствията от това", обясни социологът.
Тончев прогнозира, че разбирателството за бюджета ще е трудно, а толкова разнолики партии мъчно ще се съберат в едно. "Ясно е, че парите не стигат. Нужни са реформи, които да въведат рестрикции", коментира Васил Тончев бюджета.
Социолог: Евентуално избори на пролет, а Радев може да си партнира с ПП–ДБ
© NOVA NEWS
Още по темата
/
Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
10:26
Още от категорията
/
ЕС отчита 182 000 смъртни случая от замърсяване на въздуха, България постига значително подобрение
15:34
Проф. Вили Лилков: Българският патриарх се държи като политическа фигура и заема пристрастни позиции
01.12
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.