Румен Радев с 32.7%. На второ място се подрежда ГЕРБ с 20.4%. Битката за третото място е между ПП-ДБ и ДПС-НН, които са в паритет – 10.9 и 10.5%. На пето място се подрежда "Възраждане“ със 7.8%. Това каза социологът Евелина Славкова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.
БСП-ОЛ и МЕЧ са на ръба за влизане в следващия парламент, съответно с 3.8 и 3.4%. "Те имат шанс в хода на кампанията, в зависимост от тяхното позициониране, да намерят място в следващото Народно събрание. Очакванията са избирателната активност да е висока, което ще повиши и прага за влизане в Народното събрание и той може да стигне 130-150 хиляди гласа. Това със сигурност ще затрудни политическите партии, които са на ръба. Декларативното желание на хората да отидат да гласуват е в рамките на 59%“, уточни Славкова.
Социологическото проучване на "Тренд“ е проведено в периода 12-18 февруари – след събитията на "Петрохан“ – Околчица и преди встъпването в длъжност на служебния кабинет, отбеляза тя. "Тези неща са важни като уточнение, защото със сигурност ще окажат влияние върху следващите проучвания, които ще проведем. Предизборната кампанията има огромно значение за това дали ще бъдат мобилизирани хората, които в последните години се дистанцираха от изборния процес и тези от периферията на политическите партии“, допълни Евелина Славкова.
Тя коментира и кадровите промени, направени от служебния кабинет. "Новите представители на областната управа са лица, по-пряко свързани с ПП-ДБ. Такъв тип промени по-скоро започва да издава партиен кабинет“, смята социологът.
Очакванията й са, че ще има и други кадрови смени. "При встъпването в длъжност всеки нов кабинет пристъпва към смяна на областните управители. Предполагам, че ще бъдат сменени и всички представители на областните дирекции на МВР. Всеки служебен кабинет се опитва да разкаже, че имайки контрол през хора, които са по-честни от другите, това ще доведе до по-честен изборен процес“, допълни Славкова.
Тя коментира и казуса с назначения и освободен в рамките на 24 часа вицепремиер по честни избори.
"Разбирам логиката на служебния кабинет да натърти, че фокусът и основната тема ще бъдат честните избори, но заради кратките срокове видяхме фалстарт на служебното правителство. Големият въпрос е кой ще бъде избран и каква символика ще излъчи следващото лице, което ще заеме този пост.“
