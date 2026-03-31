Социолог: Може да се стигне до преговори между двамата генерали
Колкото до ГЕРБ и ПП-ДБ, те са си част от статуквото и там нещата са много по-предвидими. Но ако погледнем кой от тези играчи е по-рационален, аз мисля, че Борисов и ГЕРБ ще имат много по-обрано и рационално поведение. И това ще се дължи и на базата на по-големия опит на Борисов и на хората около него. Така че е твърде вероятно да стигнем до ситуация, при която ще трябва да се преговаря между двамата генерали и тогава всъщност ще проличат много неща, много загадки ще станат ясни. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС социологът Кънчо Стойчев.
По думите на социолога Пеевски "ще получи своето, но в съвършено друга конфигурация“.
"Защото с това свое в предишната конфигурация той имаше по-стария израз "златен пръст“ или решаваща дума, която преигра и се стигна до събитията през декември месец. Неговото значение и роля ще са несравними с това, което беше досега“, каза още той.
Нараства шансът БСП да се окаже шестият участник в парламента. Крум Зарков наистина внася много енергия и обновление с тези избори и аз виждам, че колегите социолози, които бяха отписали БСП, в момента поставят партията на чертата. Струва ми се, че БСП ще мине чертата със Зарков и това ще е значително по-различна структура на парламента, защото едно е парламент без БСП, друго е с БСП — колкото и малка да е такава група, т.е. 12 души, няма значение, но всъщност има огромно значение“, каза още той.
