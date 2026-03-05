Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
"Вътрешните теми винаги са били по-предпочитани и с по-голям резонанс в обществото, но в такива екстремни случаи, какъвто е сегашният с войната в Близкия изток и непосредственото усещане за заплаха, няма как тази тема да не резонира и в обществото“, коментира социологът пред NOVA NEWS.
Според Дариева политическите формации веднага са се определили, а разделителната линия е "за" и "против" действията на кабинета. Тя смята, че въпреки силния обществен отзвук темата за Иран няма да се превърне в основен акцент на предизборния дебат.
"Рационалните обяснения от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно, защото ерозира доверието в тях", констатира експертът.
Дариева коментира и посещението на министъра на отбраната Атанас Запрянов в партийната централа на ГЕРБ. Според нея това може да създаде нови политически противоречия.
Румен Радев - сив кардинал или редник
Според експертът очакванията към новия политически проект, свързан с президента Румен Радев, са високи, въпреки че програмата и кандидатите все още не са публично представени.
"Хората, които адресират очакванията си към Радев, в малка степен се интересуват от това каква точно ще бъде програмата му“, заяви социологът. Според Елена Дариева подкрепата за този проект на този етап е по-скоро емоционална.
По думите ѝ именно този емоционален вот може да се окаже ключов фактор за шансовете му на предстоящите избори.
