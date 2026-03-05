София Андреева: Бясна съм! Ходя 5 пъти на разпит в МВР и изведнъж ми конфискуват телефона
©
Андреева разказва, че е посещавала МВР пет пъти за разпити и е предоставила подробни показания, но изненадващо телефонът ѝ е бил иззет за проверка.
"Много съм гневна! Направо бясна ! Ходя 5 пъти на разпит в МВР. Говорим си с часове с едни мили хора там. Приказваме си , колко много искаме всички истината да излезе на яве. Създаваме си задружна атмосфера на приятелство и доверие. Давам възможно най-ясната информация. И изведнъж МВР ми конфискува телефона.", пише тя.
Тя предупреждава, че лични съобщения, снимки и контакти могат да изтекат в интернет и обвинява държавните институции, че не носят отговорност за сигурността на гражданите.
"Никой не поема отговорност - най-малко полицията, която иска всичко да ѝ разкриеш, а после те оставя на произвола“, пише тя.
Андреева критикува и начина, по който органите насочват разследването към сексуални мотиви, вместо да търсят истината за инцидента.
В публикацията си тя обяснява също защо се стреми да осветли дейността на будистската Сангха, която според нея е неправилно разбирана от обществото, и защо присъствието на деца в духовната общност предизвиква недоразумения.
Андреева завършва с извинение към близки и познати за потенциално разкриване на лични данни и подчертава, че "докато Пеевски царува и ДАНС съществува, истината няма да изплува“.
Още от категорията
/
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
Актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
05.03
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
05.03
Министърът на енергетиката: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
05.03
Ще можем лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Друсан чай" - бързо разпространяваща се заплаха сред младежите
22:44 / 05.03.2026
Бивш министър: Ако това се случи, може да се очаква петролът и га...
22:45 / 05.03.2026
От енергийната комисия признаха: Компенсации за битовите протреби...
22:44 / 05.03.2026
Майката на близнаците, отглеждани 9 месеца в болница: Всичко е лъ...
20:04 / 05.03.2026
Иван Христанов: Не съм се изплъзвал! Подготвен съм за умишлени ат...
20:04 / 05.03.2026
НЗОК е дала на прокуратурата случаите с хоспитализирани, посещава...
20:05 / 05.03.2026
Актуални теми
Сергей Пройчев
на 05.03.2026 г.
Тази леля ли беше от анусчето към фонтанелата.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.