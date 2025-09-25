© Facebook виж галерията Моторизирана рикша, типична за Индия или Египет, премина по улиците на столицата, видя Sofia24.bg. Кадрите са публикувани в група във Facebook.



"И такова нещо имаме в "Люлин" е написал човекът, който е публикувал снимките. От кадрите обаче се вижда, че интересното возило преминава спокойно по моста на "Захарна фабрика", където трафикът обикновено е доста интензивен.



Любопитно е, че рикшата има и своеобразен дъждобран, който да предпази водача й от дъжд.



Интересно е дали возилото е регистрирано и дали водачът му има свидетелство за управление.



Снимките предизвикаха задочен спор. В коментарите под снимките някои софиянци решиха, че това е инвалидна количка. Други гордо заявиха, че е рикша, а трети го оприличиха на някакво самоделно устройство.