ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на града
"И такова нещо имаме в "Люлин" е написал човекът, който е публикувал снимките. От кадрите обаче се вижда, че интересното возило преминава спокойно по моста на "Захарна фабрика", където трафикът обикновено е доста интензивен.
Любопитно е, че рикшата има и своеобразен дъждобран, който да предпази водача й от дъжд.
Интересно е дали возилото е регистрирано и дали водачът му има свидетелство за управление.
Снимките предизвикаха задочен спор. В коментарите под снимките някои софиянци решиха, че това е инвалидна количка. Други гордо заявиха, че е рикша, а трети го оприличиха на някакво самоделно устройство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Катаджии глобиха Бербатов в центъра на столицата
20:00 / 25.09.2025
Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокур...
20:00 / 25.09.2025
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във в...
17:39 / 25.09.2025
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се ...
17:19 / 25.09.2025
ГДБОП подхваща скандалния клип с унижението над момиче
17:14 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета