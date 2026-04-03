В защитената среда на Министерството на електронното управление (МЕУ) днес бе успешно завършена процедурата по доверено изграждане на изходния код (source code) за машините за гласуване за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Процесът бе публичен и премина под прекия контрол на четири експертни екипа, представители на Централната избирателна комисия (ЦИК) и международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Министърът на електронното управление Георги Шарков подчерта, че процесът е извършен по утвърдена методика, обхващаща детайлна проверка на хардуера и механичните части от Българския институт по метрология (БИМ), оценка на софтуерната сигурност и прецизни функционални тестове.

Генерираният днес уникален хеш код е основната гаранция, че софтуерът в изборните секции ще бъде идентичен с този, изграден в контролираната среда, съобщава МЕУ.

Този "цифров отпечатък“ ще бъде изписван на всяка контролна разписка от машината и върху всяка машинна бюлетина на 19 април.

Удостовереният хеш код е: 9E B8 B9 09 CB 02 59 80 2B C1 ED 66 D5 EF A0 76 A4 CA 9C 18 E6 C6 86 A5 9B DF 81 B2 13 73 30 10.

Министър Шарков обяви още, че за първи път е създадена организация за безпрецедентен мащаб на контрол: "Нашето желание е да проверим 100% от машините, които се експедират. Проверката отнема не повече от една минута допълнително време, затова нямаме притеснения за забавяне на процеса. Създали сме оптимална координация, така че служителите да могат по-ефективно да проверят устройствата в процеса на инсталиране и да не забавят логистиката“.

За целта са привлечени над 110 държавни служители, които ще извършват индивидуална валидация на всяко устройство. Първите проверени машини ще бъдат предадени на Министерството на външните работи до 8-9 април за транспортиране до 55 държави, където има общо 129 избирателни секции.

В отговор на медиен въпроси относно обезпечаването на реакция за коригирането на евентуални неизправности с машините в рамките на изборния ден председателят на ЦИК Камелия Нейкова поясни, че е осигурена техническа поддръжка с време за реакция от 20 до 30 минути за всяка секция. "Възможно най-бързо трябва да се отстраняват техническите проблеми и по никакъв начин да не се забавя, а камо ли да се преустановява гласуването на избирателите“, категорична бе госпожа Нейкова. Тя уточни, че преминаването към хартиено гласуване може да бъде решено от РИК само при неотстранима повреда на конкретна машина.

В заключение министър Шарков подчерта ангажимента на държавата за пълна сигурност на вота: " Нашата цел е пълна прозрачност и спокойствие за всеки български гражданин, че гласът му ще бъде отчетен точно чрез удостоверения днес софтуер.“