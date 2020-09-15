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Ñîëåíà ãëîáà çà ðîäèòåë, àêî äî ÷àñ íå ïðèáåðå áîëíîòî ñè äåòå îò ó÷èëèùå
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 11:12 / 15.09.2020Êîìåíòàðè (13)372
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Ãëîáà îò 1000 ëåâà çà ðîäèòåë, êîéòî äî åäèí ÷àñ íå ïðèáåðå îò ó÷èëèùå áîëíîòî ñè äåòå. Òîâà ïðåäëàãà ñèíäèêàò "Îáðàçîâàíèå" êúì ÊÒ "Ïîäêðåïà" íà ñòàðòà íà ó÷åáíàòà ãîäèíà.

Èäåÿòà èì å äà ñå îñèãóðè ìàêñèìàëíî áåçîïàñíà ñðåäà íà òðóä è çà ó÷èòåëèòå, êîèòî ñà "ãåðîèòå íà äåíÿ" è çàñòàâàò íà ïúðâà ëèíèÿ ïðè óñëîæíåíà åïèäåìèîëîãè÷íà îáñòàíîâêà. Åòî çàùî ïðåäñåäàòåëÿò íà ñèíäèêàòà Þëèÿí Ïåòðîâ ïðèçîâà ó÷åíèöèòå îòãîâîðíî äà ñïàçâàò ïðàâèëàòà è ìåðêèòå, à ðîäèòåëèòå äà èìàò àêòèâíà ðîëÿ â ïðåâåíöèÿòà ñðåùó COVID-19, öèòèðàí îò Ìîíèòîð.

Ñèíäèêàëèñòèòå ñìÿòàò, ÷å èìà ìíîãî ñïîðíè âúïðîñè ïî îðãàíèçàöèÿòà íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è äàâàò ïðèìåð ñ îòäåëÿíåòî íà ó÷åíèöè ñ ãðèïîïîäîáíè ñèìïòîìè â ñïåöèàëíè èçîëàòîðè.

Ïî äóìèòå èì â ñëó÷àÿ çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî å ïðîïóñíàëî äà çàäúëæè ðîäèòåëèòå äà íå ïóñêàò áîëíèòå ñè äåöà íà ó÷èëèùå. Ãëîáàòà îò 1000 ëåâà áè èãðàëà âúçïèðàùà ðîëÿ ñðåùó òàêèâà áåçîòãîâîðíè ðîäèòåëè. 




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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Òîâà ãî å ïðåäëîæèë íÿêîé,êîéòî íÿìà äåöà!!!
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Ñàìî ãëóïîñòè. À àêî ðîäèòåëÿò å õèðóðã è å â îïåðàöèÿ?!?!?!
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È êàê äà ñòàíå ? Ñàìîòåí áàùà , ðàçêàðâà äà ðå÷åì ìèíåðàëíà âîäà äåíåì . Ñïîðåä òÿõ ÷îâåêà äà ñïðå ðàáîòà è äà ÷àêà äåòåòî äà ñå ðàçáîëåå,÷å äà ãî âçåìå îò ó÷èëèùå.Åéé ãëàäíè âå , ãëàäíè ..... áàõ òàÿ ñìðàä áþðîêðàòñêà !
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Óíèêàëíî ïðåäëîæåíèå! Äà âçåìåì çà ïðèìåð Ïëîâäèâ, êúäåòî áëèçî 15% îò ó÷àùèòå ïúòóâàò âñåêè äåí îò îêîëíèòå ñåëà è ïî-ìàëêè ãðàäîâå. Êàê òî÷íî "åêñïåðòèòå" îò ñèíäèêàò "Îáðàçîâàíèå" êúì ÊÒ "Ïîäêðåïà" ñè ïðåäñòàâÿòåäèí ðîäèòåë ðàáîòåù â Ñòàìáîëèéñêè, Àñåíîâãðàä èëè Áåëîçåì äà ñå èçâèíè ïðåä ùåôà è äà äîòè÷à äî Ïëîâäèâ çà 60ìèí çà äà ñè ïðèáåðå îòðî÷åòî? Èíòåðåñíî áè áèëî äà ÷óÿ àðãóìåíòèòå, ñ êîèòî äà îáîñíîâàò èçáîðà íà âðåìå (60 ìíóòè) è ðàçìåðà íà ñàíêöèÿòà (1000 ëâ), çàùî íå ñà 45ìèí. 90ìèí èëè 120 ìèí, à ãëîáàòà çàùî íå å 50 ëâ, 250ëâ èëè 2000ëâ? Îò êúäå äîéäîõà òåçè êîíêðåòíè ÷èñëà 60 è 1000? Ïðåäëîæåíèÿòà òðÿáâà äà ñà çàùèòåíè ñ ÀÐÃÓÌÅÍÒÈ, à íå ïðîñòî íÿêàêâè èäåè ïîðîäåíè îò ñóáåêòèâíè ïîäáóäè â ñòèë "äàéòå äà íàïðàâèì íåùî". Êàêúâ âúçïèðàù åôåêò î÷àêâàò êîãàòî îáÿâÿâàò ðàçìåð íà ãëîáàòà 1000 ëâ ñëåä êàòî íÿìà ÿñåí ðàáîòåù ìåõàíèçúì çà ñúáèðàíå íà íàëîæåíèòå ñàíêöèè?
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Àç ïðåäëàãàì òîÿ Ñèíäèêàò äà ãî âêàðàìå â òðóäîâ ëàãåð äà èçêàðà ïàðè çà áåçïëàòíî õðàíåíå íà äåöàòà
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Ñ òàêîâà óñúðäèå äà áÿõà ãëåäàëè êà÷åñòâîòî íà îáðàçîâàòåëíèÿ ïðîöåñ
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Àêî ñïóêà ãóìà å íàé- ìàëêèÿ ïðîáëåì.. Àìè àêî å åäèíñòâåí ðîäèòåë, ðàáîòåù íà êèëîìåòðè îò ó÷èëèùåòî? Ïðåäñòàâåòå ñè ñúñòîÿíèåòî íà òîçè ÷îâåê, îáàæäàéêè ìó ñå îò òàì, êàçâàéêè ìó äåòåòî ìó å çëå..? Íèêîé íîðìàëåí ðîäèòåë íå áè áèë ñòóäåíîêðúâåí è óðàâíîâåñåí â òàçè ñèòóàöèÿ. Äîðè, è ùå ãî ãëîáÿò???? Ïðåäñòàâåòå ñè ..ðŸ˜²
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Áåçóìèå, à àêî ó÷èëèùåòî íà äåòåòî å íà 2 ÷àñà ïúò? ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ 
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Îáùèíñêè ñúâåòíèöè ïèòàò çàùî íîâèÿò äèðåêòîð íà ÐÈÎÑÂ-Áóðãàñ å í...
12:54 / 15.09.2020
Ïàòðèàðõ Íåîôèò áëàãîñëîâè íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà
12:49 / 15.09.2020
Îáÿâèõà ïîìîùèòå çà ðîäèòåëè ïðè çàòâàðÿíå íà ó÷èëèùà è ãðàäèíè!
12:31 / 15.09.2020
Ðàçìèðèöè è âèñîêî íàïðåæåíèå â ðîäåí áåæàíñêè ëàãåð
12:30 / 15.09.2020
Àðåñòóâàõà ÷îâåê íà Ìàðåøêè çàðàäè ó÷àñòèå â áàíäà è ïîáîé
12:09 / 15.09.2020
Áåäíîñòòà â Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ ïîäõðàíâàëà ïðîñòèòóöèÿòà
12:08 / 15.09.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Âèæ îùå:
Òèðàäæèÿòà, ïðåäèçâèêàë ìåëåòî â Àéòîñ: Èñêàì ó äîìà! Òðÿáâà äà ñå ãðèæà çà äúùåðÿ ñè
15:56 / 14.09.2020
Ïî÷èíà îùå åäèí æèòåë îò Áóðãàñêî ñ êîðîíàâèðóñ! Äâàìà ìåäèöè ñå çàðàçèõà
11:11 / 15.09.2020
Äîö. Êóí÷åâ ñ êîìåíòàð, ÷å ñå ïîäãîòâÿò ÊÏÏ-òà è ÷å ó÷èëèùàòà ùå áúäàò çàòâîðåíè
08:52 / 15.09.2020
Ñëåä òðàãåäèÿòà â Àéòîñ: Åêñïåðòè ñúâåòâàò êàê äà ñå èçáåãíàò ïîäîáíè èíöèäåíòè
09:19 / 14.09.2020
Êóìúò íà Ïóòèí âëàäåå èìîòè çà 19 ìèëèîíà ïî áúëãàðñêîòî ×åðíîìîðèå
09:23 / 14.09.2020
Ðîäèòåëè îò Áóðãàñ: Íÿìà äà èçïðàòèì äåöàòà ñè ñ ìàñêè íà ó÷èëèùå
12:52 / 14.09.2020
Âèæòå êàêâî ñè êàçàõà äèðåêòîðúò íà ÐÇÈ- Áóðãàñ è ïðîòåñòèðàùèòå ñðåùó ìàñêèòå â ó÷èëèùå ðîäèòåëè
13:34 / 14.09.2020
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
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