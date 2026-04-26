Летище Бургас очаква спад на полетите от някои от основните туристически пазари през летния сезон на 2026 г., показват данни на Министерството на туризма, представени от служебния министър Ирена Георгиева,цитирана от TravelNews.

Най-сериозно намаление се очаква при полетите от Германия, Чехия, Словакия, Австрия, Дания и Белгия. Данните за заявените слотове показват, че от Германия са планирани 485 полета при 673 година по-рано. От Чехия се очакват 646 (при 713), от Словакия - 247 (269), от Австрия - 143 (168), от Дания - 88 (123), а от Белгия - 59 (81).

Въпреки тези спадове, общият брой полети към момента сочи ръст от около 3,4% спрямо 2025 г. Според представители на туристическия бранш обаче този растеж може бързо да се превърне в спад, ако не се реализират планираните полети от Израел заради напрежението в Близкия изток.

Паралелно с това, данни за Летище Варна показват отпадане на чартърни полети от Великобритания и намаление от Германия, което поставя под натиск както Северното, така и Южното Черноморие.

На този фон се отчита ръст при някои пазари. Полетите от Полша достигат 1250 (при 1040 година по-рано), а от Великобритания - 886 (823). Увеличението при британския пазар се дължи основно на разширената програма на туроператора Jet2Holidays. Повече полети се очакват още от Унгария, Норвегия и Литва.

В същото време летището разширява мрежата си от дестинации. Ryanair стартира нова линия до Рим (Фиумичино), а Wizz Air, Bulgaria Air и други превозвачи възстановяват или увеличават честотите по редица маршрути. Нови линии се очакват и от Франция, включително до Париж и Лил, както и разширяване на връзките със Скандинавия.

От оператора Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт посочват, че авиационната среда остава силно зависима от геополитически фактори, цените на горивата и глобалните оперативни промени, като са възможни корекции в програмите.

Чартърният сезон се очаква да започне още през първата половина на май с туристи основно от Полша и Великобритания, като именно тези пазари ще бъдат ключови за компенсиране на спада от традиционно силни източници като Германия.