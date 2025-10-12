ЗАРЕЖДАНЕ...
Спасиха 10 украински моряци в българските води на Черно море
Корабът EILEEN плава под камерунски флаг и се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота.
Незабавно след получаване на сигнала МСКЦ е започнал спасителна операция.
По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил), а екипажът не е могъл да овладее ситуацията.
МСКЦ – Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента. Към района са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.
Операцията е в процес на изпълнение към този момент. Спасителите извършват всички необходими действия за осигуряване на безопасността на екипажа, а МСКЦ – Варна координира съвместните усилия на спасителните единици от трите държави.
Според информация на maritime.bg плавателният съд вече е потънал, а украинският екипаж е прехвърлен на борда на турския спомагателен кораб.
