В 13:14 часа днес е получен сигнал в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) – Варна за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.Корабът EILEEN плава под камерунски флаг и се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота.Незабавно след получаване на сигнала МСКЦ е започнал спасителна операция.По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил), а екипажът не е могъл да овладее ситуацията.МСКЦ – Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента. Към района са насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.Операцията е в процес на изпълнение към този момент. Спасителите извършват всички необходими действия за осигуряване на безопасността на екипажа, а МСКЦ – Варна координира съвместните усилия на спасителните единици от трите държави.Според информация на maritime.bg плавателният съд вече е потънал, а украинският екипаж е прехвърлен на борда на турския спомагателен кораб.