© УМБАЛ Токуда Спасиха живота на 36-годишен мъж с изключително рядка сърдечна малформация.



Николай е роден с така наречената транспозиция на големите артерии - аортата и пулмоналната артерия. В този случай те излизат от грешните камери на сърцето. Именно поради тази причина състоянието е несъвместимо с живота. В първите часове след раждането се извършва балонна атриосептотомия, при която с помощта на балон се разширява отвор в междупредсърдния септум (преграда), която в нормалния случай би се затворила.



Близо 2 години по-късно е извършена операция по Сенинг, която представлява реконструкция, позиционираща двете празни вени в лявото предсърдие, вместо в дясното, както би следвало да е в нормалния случай. Белодробните вени пък се преместват в дясното предсърдие. Тоест, предвид малформацията, лекарите са извършили размяна и на предсърдията, за да посоката на кръвотока да стане правилна и пациентът да оцелее.



Повече от 30 години по-късно, в края на август 2025 г., мъжът се влошава драстично и е приет по спешност в пловдивска болница. Специалистите опитват да компенсират състоянието му чрез медикаменти, но се оказва невъзможно и Николай не се повлиява от терапията. Предвид рядката му вродена малформация и методите на лечение, приложени както в началото на живота му, така и в последствие, лекарите насочват 36-годишния мъж към Клиниката по кардиохирургия в АСК УМБАЛ Токуда, свързвайки се с д-р Георги Василев, специалист в звеното.



Изборът Николай да бъде транспортиран по спешност е поради необходимостта от кардиохирурзи с голям опит, както и център, съдържащ в себе си мултидисциплинарни сърдечно-съдови екипи, съобщават от болницата.



Д-р Василев и проф. Димитър Николов, началник на Клиниката по кардиохирургия обсъждат случая с проф. Валери Гелев, началник на Клиниката по кардиология в АСК УМБАЛ Токуда и с началника на Клиниката по образна диагностика – проф. Галина Кирова. Веднага щом пациентът е приет в болницата преминава през всички необходими образни и лабораторни изследвания.



"Предвид годините, в които има системно съпротивление, което не е нормално, при Николай настъпват много сериозни увреди на трикуспидалната клапа. При Николай тя се разширява до степен, в която не може да изпълнява абсолютно никаква функция, сякаш клапата не съществува. Той беше в наистина критично състояние. Имаше сериозен задух в покой, беше със сатурация 68 и сърдечната недостатъчност беше много тежка. Единственият шанс за спасение на живота му беше хирургична интервенция. “, обяснява д-р Василев.



В операцията влизат проф. Николов, д-р Василев, д-р Марк Стефанов, д-р Мирослав Чорбаджийски, началник на Отделение по интензивно лечение в Клиника по кардиохирургия и д-р Георги Ангелов, заедно с операционната м.с. Даниела Златева, анестезиологичната м.с. Елена Александрова и перфузиониста Йоан Петров.



"В подобни случаи има много особености, които трябва да бъдат съобразени. Бяхме готови за почти всички възможни сценарии, тъй като се намирахме в ситуация, в която нищо не е както обикновено.“, споделя д-р Чорбаджийски.



"В подобни случаи се изисква много добра колаборация между нас, анестезиолозите и кардиолозите. Ние я имаме в ежедневната си практика, но тук трябваше да сме още по-прецизни и подготвени за всички възможни сценарии. В нашата работа има "златен стандарт“ за масовите случаи. Тук няма. Малформацията на Николай е една от най-редките в нашата специалност.“, споделя д-р Василев.



"Вече се чувствам много добре. Възстановяването се случи много бързо. Много съм щастлив, че дойдох именно тук, защото професионализмът е на изключително високо ниво. Екипът наистина е страхотен - държанието им, отношението им, уменията им! Преживяването беше много драматично за мен и близките ми.“, казва с усмивка Николай.