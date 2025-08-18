Новини
Спасители обясниха, че не са длъжни да помагат на удавници, пренебрегнали "червения флаг"
Автор: Екип Burgas24.bg 11:18Коментари (0)271
© NOVA
Сериозни рискове за плажуващите крие бурното море от началото на месеца. През тази седмица се стигна до няколко фатални случая. Вчера на южното рибарско пристанище в Несебър бяха открити телата на двамата изчезнали в бурните вълни край "Слънчев бряг" миналия четвъртък - момче на 14 години и мъж на 30. Спасители на плажове по Южното Черноморие обясняват, че ежедневно им се налага да се борят за живота на плажуващи, които не спазват флаговата сигнализация и техните предупреждения.

"На нас няма да се случи". Именно това схващане кара туристите да пренебрегват препоръките на водните спасители, казва пред NOVA Васил Алексиев, който е инструктор Водно спасяване-БЧК. По думите му колегите му не са длъжни, при риск за собствените им животи, да спасяват удавници, влезли в морето при наличие на червен флаг.

Концесионерът Николай Димитров разказа, че често се сблъсква дори с физическа агресия. "Често хора, които са се прибрали от чужбина, проявяват пренебрежително отношение.



