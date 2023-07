© Plovdiv24.bg Образната диагностика е медицинска специалност, в която лекарите разчитат на високоспециализирани апарати, посредством които се поставят диагнози. Това са ултразвуковия апарат, рентгена, компютърния томограф, ядрено магнитния резонанс, ПЕТ-КТ, ангиографското изследване. Според данните от болничната ни информационна система, на повече от 90% от пациентите се извършва поне едно образно изследване. Тоест, ако ви се наложи да влезете в болница, почти сигурност ние ще ви диагностицираме, въпреки че в повечето случаи няма да осъществим близък контакт.



Това каза в интервю за Plovdiv24.bg д-р Любомир Червенков, специалист по образна диагностика и главен асистент в МУ-Пловдив.



Темата за изкуствения интелект започна да представлява интерес за широката общественост от началото на годината. Може би след индустриалната революция преди няколко века, сега отново сме на прага на нова такава, именно с участието на изкуствения интелект.



В медицината тази тема също е много актуална през последните години, а следващия световен конгрес по образна диагностика ще бъде именно на тази тема - next generation radiology, като обект на дискусиите ще е навлизането на изкуствения интелект в практиката.



Д-р Червенков се занимава с темата за изкуствения интелект от 2020 г., когато на конкурса за главен асистент към МУ-Пловдив представя първоначалните данните по тази тема. "Към онзи момент, това беше все още един екзотичен въпрос. Имаше одобрени две системи - едната за откриване на мозъчни хематоми, а другата - за откриване на белодробна тромбемболия. И двете системи показваха много добри резултати - точност на диагнозата над 98%. Към настоящия момент този процент дори е по-висок, тъй като системите продължават да се самообучават, разбира се, под контрола на лекарите" - разказва специалистът.



В последните две години лекарят е участвал в националния проект за електронно здравеопазване, по-специално в разработването на медицински диктофон. Чрез него е възможно диктуването на резултатите от изследванията да се превръщат в текст, което спестява много време.



В изследователниския център по транслационна невронаука към МУ-Пловдив, съвместно с екипа на Клиниката по урология към УМБАЛ "Каспела" е извършено обширно проучване на темата с простатния карцином. Резултатите са публикувани в едни от най-престижните световни списания. Открояват се някои проблеми в диагностиката на този тип рак, които в близко бъдеще най-вероятно ще бъдат решени съвместно с изкуствения интелект, смята лекарят.



Последната научна публикация на д-р Червенков, свързана с изкуствуния интелект, е със заглавие "Future of prostate imaging" в списание world journal of radiology, където представя последните данни за възможностите на изкуствения интелект при диагностика на заболяванията на простатата. Това е изключително важна тема, тъй като карциномът на простатата представлява втория по честота тумор при мъжете.



Изкуственият интелект представлява софтуер, който анализира дадена база данни и помага за решението на различни проблеми. Д-р Червенков наскоро се е запознал с едно интересно проучване, в което на изкуствен интелект се представят различни рентгенографии на бели дробове, софтуерът е успял да разпознае находките и дори е познал расата на пациента.



"Всъщност изкуственият интелект и в момента вече е при нас, но в начален етап. В болницата, в която работя - УМБАЛ "Каспела", разполагаме с последно поколение компютърен томограф с богати възможности за пост процесинг на образите, което подобрява диагностичната стойност. Особено важно е, че чрез съвременния софтуер се прави анализ на пациента и се прилага лъчение, което е възможно най-ниското за изследване на дадената зона. Освен това се съкращава и времето за сканиране" - обяснява лекарят.



Изкуственият интелект е като навигацията в колата - може да ни покаже най-добрия според нея път, но все пак колата я караме ние и ние взимаме решенията. Същото е и в медицината - крайното решение е наше. Наскоро прочетох, че една част от хората смятат изкуствения интелект за опасност, включително и наши колеги. Те смятат, че той може да вземе работните им места. Но аз мисля, че той ще вземе работните места само на хората, които не могат да го ползват - обобщава д-р Любомир Червенков.



Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



