Специалист: Няма ефективна антидрон система над АЕЦ "Козлодуй" и летищата
"Антидрон системите са максимално ефективни, когато са изградени на няколко слоя. Според информацията в медиите има модерна антидрон система с екип, който я експлоатира — това е стъпка напред спрямо предишното състояние. Няма регистриран случай на свален дрон у нас. Но преди четири дни е имало учение, на което "Военна полиция" е демонстрирала антидрон система и ефективно сваляне на дрон. Това показва, че е възможно такива системи да бъдат закупени", категоричен е той. По думите му тези технологии обаче не трябва да бъдат подробно разгласявани.
"Предупреждаваме от години, че темата е изключително важна. Дроновете са едновременно полезни и опасни – вече са част от ежедневието ни. Все повече устройства са автономни и дистанционно управлявани. Но те могат да бъдат използвани и за злонамерени действия", отговори той на въпрос има ли ефективни антидрон системи над критичната ни инфраструктура като АЕЦ "Козлодуй" и летищата.
Според него антидрон системата трябва не само да открива, а и да неутрализира – чрез заглушаване на връзката, поемане на контрола над дрона или физическо сваляне. У нас такива комплексни системи все още няма.
"Една ефективна антидрон система струва между 5 и 10 милиона евро. Но загубите от едно затваряне на летище, например, покриват такава инвестиция. Подобна система покрива периметър от 500 метра до няколко километра – в зависимост от конфигурацията. Те могат да бъдат и мобилни. Системата, която е разположена в "Лукойл", според информацията, е мобилна и е първо ниво – тоест само за откриване", заяви Топалов.
