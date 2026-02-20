Специалист по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
Гайдарова, която е дъщеря на полк. Илия Гайдаров - един от последните заместник-директори на Националното разузнаване, изрази категорично мнение, че става дума за ликвидирана оперативна клетка, вероятно свързана с контрол върху трафик по т.нар. балкански път.
По думите ѝ убийствата са извършени от професионалисти, а пожарът на мястото вероятно е бил предизвикан умишлено, за да изведе жертвите навън, където да бъдат ликвидирани.
"Още от първия ден за мен е ясно, че това е показна екзекуция на хора, които са вършили определена работа там“, заяви тя. Според нея е възможно те да са контролирали канал за трафик на наркотици, оръжия и хора по маршрута от Турция към Сърбия - трасе, известно още от времето на социализма.
Гайдарова припомни, че малко преди инцидента в Сърбия са били задържани стотици килограми кокаин, а в Северна Македония - десетки тонове марихуана, което според нея може да е свързано с действията на ликвидираната група.
Водещият цитира публикации, според които Ивайло Калушев е бил сътрудник на ДАНС. Гайдарова заяви, че има обстоятелства, които я навеждат на подобно заключение.
"Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването", на мнение е тя.
Като аргумент тя посочи завещанието, което Калушев е оставил на две момчета – Александър и Николай. Според нея подобен акт е характерен за хора, работещи в рискова среда.
"Служителите на тези служби често оставят инструкции или уреждат наследствени въпроси предварително. Това показва, че той е имал представа за възможния риск“, коментира тя.
Гайдарова постави под съмнение и разпространяваните кадри, които според официалната версия създават впечатление за ритуални действия. По думите ѝ заснетото по-скоро показва физзарядка, а не религиозен ритуал.
Тя определи като "грозно“ опитите на институциите да внушат вина на загиналите, вместо да търсят извършителите. Според нея твърденията за секти и други спекулативни версии целят отклоняване на вниманието.
"Това са хора със стабилна психика. Тезата, че един от тях е убил останалите и след това се е самоубил, не издържа логически“, заяви експертът.
Според Гайдарова случаят е свързан със значителни финансови интереси. Ако групата е провалила канал за трафик, това би могло да мотивира засегнати структури да предприемат ликвидация.
"Ако благодарение на тяхната дейност някой е загубил много пари, реакцията може да бъде безкомпромисна“, подчерта тя.
По думите ѝ в подобни операции често се използва прикритие – в случая легенда за "рейнджъри“, което да обяснява присъствието на въоръжени лица в района.
Гайдарова съобщи, че е публикувала критичен коментар в социалните мрежи, тъй като според нея вместо да разкрият извършителите и да установят кой е разрушил оперативната клетка, службите се фокусират върху версии, уронващи паметта на загиналите.
Тя постави и въпроса защо разследването се е забавило седмици, както и защо се поддържа теза за ритуално самоубийство при наличието на данни за смърт от огнестрелни рани.
Случаят продължава да предизвиква обществен интерес, като към момента официалните институции не са излезли с окончателно заключение по разследването.
