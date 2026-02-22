Кръвният център в Добрич отвори извънредно днес до 12:30 часа в двора на МБАЛ заради жена в критично състояние, за чийто живот се борят лекарите. Красимира Керанова Илиева е в тежко състояние след естествено раждане и последвала спешна операция в добричката болница.След раждането младата майка е получила масивен кръвоизлив. Наложила се е спешна операция, при която лекарите са отстранили матката, за да спасят живота ѝ.През вчерашния ден над 70 души са дарили кръв за нея. В Кръвния център във Варна са го направили 51 души, а след извънредното отваряне на отделението по трансфузионна хематология в Добрич – още над 20.В 14 часа в събота, когато отделението отвори врати, десетки жители на Добрич и региона са чакали, за да дарят кръв за младата жена. Част от тях обаче са били върнати, тъй като центърът не може да приеме повече кръв заради срока на годност.Съпругът ѝ Костадин Йорданов казва пред Nova tv, че бебето е добре, но семейството преживява изключително тежки часове в очакване на добри новини за майката. Детето е дълго чакано и заченато инвитро.От Кръвния център уточняват, че работното време може да бъде удължено при нужда.