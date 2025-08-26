Новини
Спешно забраниха риболова w много реки в България
Автор: Петър Дучев 13:20Коментари (0)46
©
Земеделският министър подписа общо четири заповеди, регламентиращи забрана за любителски риболов по реки в различни райони на страната. Това е съгласувано с изискване на Закона за рибарството и аквакултурите и е във връзка с изготвени писма от Басейнова дирекция. Забраната, наложена заради голямото маловодие, ще продължи до 30 септември, съобщават НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България".

И така, съобразно писмата на Басейнова дирекция "Дунавски район“ се забранява риболова в:

*Манастирска и Голема река – от устията до вливането в река Лом

*Стакевска река – от с. Стакевци до вливането в река Лом

*река Ерма – от гр. Трън до границата със Сърбия

*Стара река – от извора до вливането й в Златаришка река

Съобразно изискване на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ се забранява риболова в:

*река Триградска и притоците й – от моста на Механичен цех до моста над пещера Дяволското гърло.

*река Буйновска – от горния мост в м. "Попини лъки“ до мост на екопътека "Дяволска пътека“.

*река Мугленска с притоците й – от изворите до вливането в река Триградска

*река Бяла река – от с. Куртово до вливането й в река Стряма

*река Мечка – от с. Мечка до вливането й в Марица

*река Стряма – от с. Ръжево Конаре до вливането й в Марица

*река Чепеларска – от ВЕЦ "Асеница 1“ до вливането й в Марица

*река Котленишка в община Котел

*река Твръдишка в община Твръдица

*река Козаревска в община Твърдица

*река Чумеренска в община Твърдица

*река Габровница с притоците й – от долната граница на НП "Централен Балкан“ до бариерата на ДЛС "Мазалат“ при с. Скобелево заради тазгодишното маловодие.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
