В петък около 17:30 часа при извършена проверка на жилище в Смолян, обитавано от 43-годишен мъж от Бургас, са открити и иззети наркотични вещества. Намерена е суха тревна маса и ръчно свита цигара с общо брутно тегло 170,89 грама, които при направен полеви наркотест са реагирали на марихуана, както и семена, наподобяващи семена на марихуана, с тегло 1,58 грама.Открити са още полиетиленови опаковки с бяло прахообразно вещество, с тегло 12,49 грама, реагиращи при полеви тест на кокаин, както и 1,85 грама амфетамини. По случая са задържани двама мъже – на 43 и 42 години. Образувано е досъдебно производство.