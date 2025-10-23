ЗАРЕЖДАНЕ...
Спират 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"
Всички дейности, предвидени в програмата на плановия ремонт на шести блок за 2025 г., са обезпечени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира тяхното качествено изпълнение.
По време на престоя ще бъдат изпълнени заложените в годишната ремонтна програма мероприятия, ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока. Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи съгласно графика за електропроизводство.
