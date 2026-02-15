Спират Шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
©
От АЕЦ съобщават, че няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.
Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните.
След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.
Още по темата
/
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
10.01
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
Жечо Станков: Амбицията на Министерството на енергетиката е седми блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде пуснат в експлоатация през 2035 г.
20.06
Още от категорията
/
Световноизвестният дизайнер Иван Донев: Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции, да го съберем в една красива инсталация
09:17
Георги Първанов: Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава
09:17
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
14.02
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Национална агенция за закрила на животните: Необходимата спешна реформа срещу безнаказаното насилие
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Делян Добрев напуска ръководството на ГЕРБ
21:34 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 пр...
17:57 / 14.02.2026
Кукери, гайдари и фолклорни танци завладяха Пловдив в Деня на вин...
17:59 / 14.02.2026
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал м...
13:37 / 14.02.2026
Две отделни разследвания срещу Калушев са прекратени заради липса...
13:37 / 14.02.2026
Желязков: Партньорството с Турция е изключително важно за установ...
13:14 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.