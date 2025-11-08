Спират ли валежите? НИМХ с официална прогноза за днес
През втората половина на деня от запад на изток отново ще има валежи от дъжд. На места в югозападната половина от страната количествата ще са значителни.
Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 18°.
В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°.
