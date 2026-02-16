Силви Кирилов на въпрос на депутатите от "Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов, разбра ФОКУС. Медикаментът за предизвикване и стимулиране на маточни контракции може да бъде поръчан от лечебните заведения с недостиг по реда на лекарствата, разрешени за употреба в ЕС, които не се разпространяват в България.
С писмо, постъпило в Министерството на здравеопазването в края на януари тази година, упълномощеният представител за страната "Гедеон Рихтер" АД информира за временно преустановяване на продажбите на лекарствения продукт, считано от 21.01.2026 г. Същевременно с писмо, постъпило в Изпълнителната агенция по лекарствата, компанията е подала уведомление за временно преустановяване на продажбите до месец март 2026 г. Посочената причина е "логистична".
Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването са постъпили официални писма за недостиг на лекарствения продукт от четири лечебни заведения.
С оглед ключовата важност на лекарствения продукт Oxytocin-Richter за акушеро-гинекологичната практика, Министерството на здравеопазването е уведомило в спешен порядък проф. д-р Асен Николов - главен координатор на Експертния съвет по медицинската специалност "Акушерство и гинекология", с цел предприемане на действия по компетентност за осигуряване на непрекъснатост на лечебния процес.
"Съгласно чл . 266а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна - членка на Европейския съюз , разрешен е за употреба по реда на този закон , но не се разпространява на българския пазар, като за целта се съставя списък по чл . 26ба, ал . 2 от ЗЛПХМ. Чрез този нормативно предвиден механизъм, се дава възможност на лечебните заведение чрез специална поръчка, да осигурят лекарствен продукт, когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната", споделя доц. Кирилов.
Министерство на здравеопазването е предприело спешни действия, като е осигурило възможност за достъп на българските пациенти до лекарствени продукти и принадлежащи към международно непатентно наименование Oxytocin.
Спират продажбите на Окситоцин у нас
©
Още по темата
/
Родители с апел към здравиния министър: В България липсват медикаменти за болест, която води до внезапна смърт при деца
26.06
Още от категорията
/
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаже вярна - това означава дълбока имплозия в партията
15.02
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
Костадин Ангелов: В политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев
15.02
Наталия Киселова: Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството показва стремежа на ГЕРБ да доминира
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.