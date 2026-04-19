Средно от екзитполовете на "Тренд", "Алфа Рисърч", "Мяра" и "Маркет Линкс" към 19:00 часа ФОКУС извади коя партия колко депутати вкарва в новото 52-о Народно събрание.

Коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" получава 109 депутатски места. ГЕРБ-СДС – 43, ПП-ДБ – 38, ДПС-НН – 23, Възраждане – 14, а БСП – 13.

Като Burgas24.bg съобщи най-висок процент на "Прогресивна България" по данни към 19 часа дава агенция "Тренд" - 39,2% от гласовете на българи.