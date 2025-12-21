ГКПП "Илинден - Ексохи".
Причината е блокадата на гръцките фермери. От Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР (ГДГП) съобщиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.
Днес премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че е отворен за диалог.
Спряха движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден"
Още по темата
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
12.12
Още от категорията
/
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
10:13
Специалист: Ако един човек с 10 бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат!
10:02
Почина монах Игнатий
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.