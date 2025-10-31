Откриха 15-годишната Мария-Кристина от Благоевград, която беше обявена за издирване. Тя беше в неизвестност за близките си от 27 октомври, посочиха от ОДМВР – Благоевград.При изчезването си е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки.Мария-Кристина Капитанска е открита в добро физическо и психическо здраве.