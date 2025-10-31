Спряха търсенето на 15-годишно момиче, обявено за издирване
При изчезването си е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки.
Мария-Кристина Капитанска е открита в добро физическо и психическо здраве.
