Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонва и надминава като процентно движение нагоре

© Среброто, предимно индустриален метал за разлика от златото, който е предимно монетарен финансов метал, също поскъпва, макар и с по-бавни темпове от златото, като има много сериозен потенциал пред среброто.Това каза изпълнителният директор на Tavex Макс Баклаян в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



"Често когато се намираме в бичи пазар на благородните метали, в който се намираме в момента, в края на този възходящ тренд, среброто догонва инвестиционното злато и го надминава като процентно движение нагоре", каза той.



Той обасни, че това е възможна посока за инвеститорите, които да преценят разумността на инвестицията в сребро, дали вярват в развитието на зелената енергия, която е основният ползвател на сребро в момента, и само тогава да се насочат към сребро.



