Сумата представлява ръст от 5,2% спрямо 37 800 евро през 2023 г.
Ръстът отразява общото увеличение на заплатите в много държави членки, но данните също подчертават значителни различия между страните. Най-високите средни доходи са регистрирани в Люксембург (82 969 евро), следвана от Дания (71 565 евро) и Ирландия (61 051 евро). На другия край на скалата са България (15 387 евро), Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро).
Германия и Франция се намират над средното за ЕС, с годишни доходи от 53 791 евро и 43 790 евро. Испания и Италия заемат 12-то и 13-то място с почти идентични средни заплати - 33 700 евро и 33 523 евро. Кипър е на 16-та позиция с 27 611 евро, а Португалия на 18-та с 24 818 евро. Полша се изкачва с една позиция спрямо 2023 г., заема 22-ро място със средна заплата от 21 246 евро.
Годишният индекс на заплатите се изчислява чрез комбинация от данни от националните сметки и Наблюдението на работната сила, като стойностите са коригирани спрямо доходите на непълно работно време. Данните се предават от страните членки според Европейската система от сметки 2010 (ESA 2010 TP).
преди 44 мин.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
