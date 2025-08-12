Новини
Средната работна заплата продължава да расте - ето в кои сектори взимат най-много
Автор: ИА Фокус 17:28Коментари (0)138
© Фокус
Средната месечна работна заплата e 2 572 лв през второто тримесечие на 2025 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%. 

Секторите, в които са регистрирани най-големи ръстове, са "Образование" - с 21.2%, Държавно управление - 17,9% и "Добивна промишленост" - 8,5%. 

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Образование" - с 19.1%, "Култура, спорт и развлечения" - със 17.7%, и "Доставяне на води - канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 16.0%.

Икономическите дейности с най-висока средна заплата за периода са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти - далекосъобщения"- 5 551 лева

"Финансови и застрахователни дейности" - 3 763 лева

"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 592 лева

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:

"Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 581 лева

"Селско, горско и рибно стопанство" - 1 688 лева

"Други дейности" - 1 780 лева.








