Манол Пейков, събраха над 240 000 лева само за 5 часа благодарение на над 2500 дарители. Това пише в сайта на кампанията, направена от Буков.
Вчера стана ясно, че и актьорът Филип Буков, и народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков са направили кампании с цел събиране на средствата за гаранцията на кмета на Варна Благомир Коцев, на който вчера му бе наложена парична гаранция от 200 000 лева от Варненския окръжен съд за неговата свобода.
Ето какво гласи пълният текст на публикацията.
23.40: СПИРАМЕ КАМПАНИЯТА!
Парите ще бъдат преведени по сметката на съда, с което Благо ще получи своята свобода още утре сутринта.
Когато гаранцията се възстанови, средствата, събрани за Благо, ще бъдат дарени за смислени и обединяващи каузи! Това е силата на общността!
Свобода за Благо!
Той има шанс да бъде с децата си веднага, щом средствата се изплатят. Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста!
Да съберем заедно парите за неговата гаранция!
Благодаря на семейството на Благо за доверието!
Средствата за гаранцията на Коцев са осигурени
