Сринаха до основи емблематичен хотел в Поморие
©
Хотелът е открит в края на 70-те години лично от Тодор Живков като част от престижната верига "Интерхотели“. Целта ѝ е да представя икономическия и туристически потенциал на България пред чуждестранни гости от социалистическия лагер.
Проектиран по каноните на модернизма, Интерхотел "Поморие“ впечатляваше с терасовидни обеми, наклонени фасади, панорамни гледки към морето и характерна конструкция, напомняща корабен корпус. Обектът бързо се превръща в един от водещите центрове за калолечение в страната.
Строителството започва през 1972 г., като технически затруднения не липсват – основите са буквално налети в морето. "Трудно беше самото изграждане, защото наливахме основите в морето“, разказва тогавашният технически ръководител. Хотелът е завършен в края на 1976 г. и тържествено открит на 1 май 1977 г. от Живков.
През следващите две десетилетия хотелът преживява истински разцвет. За лукса му се носят легенди сред местните жители. Работи целогодишно благодарение на договор с германската "Райзебюро“, който привлича многобройни туристи от ГДР – предимно възрастни гости, пристигащи за кални бани и възстановителни процедури.
"На втория етаж имаше медицински кабинети за ЛФК, а туристите бяха транспортирани до калолечебницата“, спомнят си бивши служители. Комплексът разполага с 9999 кв. м разгъната площ, четири звезди и капацитет от близо 2000 легла – внушителни показатели за времето си.
След промените през 1989 г. съдбата на хотела се променя драматично. Честата смяна на собственици, липсата на поддръжка и отсъствието на инвестиции водят до бърза амортизация. Появява се корозия в арматурата, инсталациите се компрометират, а конструкцията става опасна.
През последните години сградата нееднократно е обявявана за рискована. Това предопределя и решението за пълното ѝ премахване.
Разрушаването на Интерхотела поставя началото на нов проект – възстановяване на комплекса по оригинален модел и модернизиране на цялата зона около него. Така някогашната емблема на Поморие може да получи втори живот, макар и в нов архитектурен прочит.
Още от категорията
/
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
10:49
Рибар за "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Кошмар
преди 49 мин.
"наливахме основите в морето“, разказва тогавашният технически ръководител." Без думи !!!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.