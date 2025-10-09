Стабилно е състоянието на пострадалата на състезанието във Варна

© Състоянието на Албена, която пострада при тежката катастрофа по време на планинското изкачване "Аладжа Манастир“ е вече стабилизирано. За това съобщи опечеленият баща на загиналата Сияна, Николай Попов в своя Facebook профил.



"Диша сама и е контактна.



Благодаря на лекарите от МБАЛ “Света Анна" Варна за всички грижи. Огромни благодарности на всички, които дариха кръв за да спасят един млад живот.



Престои дълъг процес на възстановяване. Ние ще помагаме с всички сили и възможности."