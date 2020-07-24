Ñòàíà ÿñíî äàëè Áîðèñîâ èìà êîðîíàâèðóñ

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Âñè÷êè ñëóæèòåëè íà àäìèíèñòðàöèÿòà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñå òåñòâàò, ñëåä êàòî â íà÷àëîòî íà íàñòîÿùàòà ñåäìèöà áÿõà óñòàíîâåíè äâàìà ñëóæèòåëè îò àäìèíèñòðàöèÿòà ñ COVID-19. Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò â ðåçóëòàò íà íàïðàâåíèòå òåñòîâå ñà óñòàíîâåíè íîâè äâà ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ñëóæèòåëè îò àäìèíèñòðàöèÿòà íà ÌÑ. Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíè ñ COVID-19 ñëóæèòåëè ñòàâà ÷åòèðèìà. Ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò àäìèíèñòðàöèÿòà íà ÌÑ âå÷å å òåñòâàíà, êàòî äî ïîíåäåëíèê ñå î÷àêâà äà ñòàíàò ÿñíè ðåçóëòàòèòå è îò ïîñëåäíèòå òåñòîâå.
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Êîìåíòàðè (2)
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Çàõàðèåâà: Èçðàçÿâàìå ñúæàëåíèå çà ïðîìÿíàòà íà ñòàòóòà íà "Ñâåòà...
14:12 / 24.07.2020
Ïîëîâèíàòà áúëãàðè âñå îùå ñìÿòàò, ÷å "êîðîíàâèðóñúò å êàòî ãðèïà...
13:51 / 24.07.2020
Âàæíà èíôîðìàöèÿ çà ðîäèòåëèòå íà îñìîêëàñíèöè!
13:44 / 24.07.2020
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13:34 / 24.07.2020
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13:20 / 24.07.2020
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Âèæ îùå:
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10:43 / 23.07.2020
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17:04 / 23.07.2020
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18:32 / 22.07.2020
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12:03 / 24.07.2020
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21:34 / 23.07.2020
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09:00 / 22.07.2020
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11:38 / 24.07.2020
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