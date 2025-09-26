Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка

© След множество молби от близките, Окръжната прокуратура в Русе даде информация за причината за смъртта на 21-годишната жена, починала на 25 август в родилното оттделение на УМБАЛ "Канев".



Ето какво гласят данните:



Аутопсионният протокол е изготвен от специалист по обща и клинична потология и специалист по съдебна медицина. Патологоанатомичната епикриза е изготвена от специалист по съдебна медицина и двама специалисти по обща и клинична патология.



В заключения при направеното обсъждане на резултатите от изследванията е посочено, че причината за смъртта се дължи на пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А, усложнен с токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност (бел. ред: тежка инфекция, която се развива след раждане, аборт или спонтанен аборт. Причинява се от бактерии, които навлизат в матката и оттам в кръвта, което води до "сепсис“ – генерализирана инфекция на целия организъм).



Заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза са предоставени от Окръжна прокуратура – Русе на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ , като се очаква становище на специалисти от агенцията по изследваните въпроси.



Проверката по случая продължава, като на семейството на починалата ще се предостави възможност да се запознаят с всички събрани материали.