Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
© Фокус
Предвижда се от 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да се осъвременят по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване по швейцарското правило с между 7% и 8%. От същата дата минималният размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 346,87 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по швейцарското правило.
През 2026 г. жените, работещи трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.
През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,421 млрд. евро, което е 11,3% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на България. Тези разходи са с 1,097 млрд. евро или с 8,9% повече спрямо 2025 г.
Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. ще бъде равен на заложения нов размер на минималната работна заплата, която е предвидено да нарасне на 620,20 евро. От същата дата се определя и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 2 300 евро.
