Станаха ясни оценките за четиримата кандидати за членове на КПК
Автор: ИА Фокус 14:11Коментари (0)107
©
Номинационната комисия обяви днес доклада с оценките си за четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията, съобщи правният портал Lex.bg. 

С най-висока оценка е Стоян Петков, който е настоящ шеф на дирекция "Противодействие на корупцията" в комисията – той е получил 135 точки при максимален брой от 150 точки.

На следващо място е класиран заместникът му Петър Коев – със 121 точки.

На трето място е адвокат Мария Даскалова – със 118 точки.

И тримата са предложени за членове на КПК от управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН.

Четвъртата и единствена кандидатура, която не е внесена от управляващите, е на адвокат Аделина Натина-Зиколова като тя е получила 63 точки.

Оценките са на база три критерия – моралните и професионални качества на кандидата и неговата квалификация и опит; специфичната подготовка, качествата и мотивацията на кандидата за длъжността член на КПК и концепцията му.

Освен това всяка оценка е придружена с мотиви. Докладът с мотивите и оценките е внесен в парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията.

Комисията за противодействие на корупцията има трима членове и се председателства на ротационен принцип за по две години от всеки от тях, като редът на председателстване се определя чрез жребий при встъпването им в длъжност.



