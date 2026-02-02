Сподели close
Станаха ясни подробности от днешната тежка катастрофа край Старо Оряхово с две жертви.

На място е загинал 44-годишен мъж, който е шофирал лекия автомобил, българин. Вторият загинал е на 35-години от Варна, негов спътник. В колата е пътувал и 25-годишен мъж, който е отведен за преглед в болнично заведение. Той е с фрактура на ломбален прешлен.

Припомняме, че тежката катастрофа стана днес в 14:03 часа на около 3 км след Старо Оряхово, в посока Варна. При удара са се ударили микробус и лека кола.