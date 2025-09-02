ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Станаха ясни резултатите от матурите по БЕЛ и профилиращ предмет от сесията през август
Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок – до 5 септември. За да се въведат всички резултати от тези изпити в системата се изисква повече време, защото освен теорията, включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка.
В 177 училища се проведе матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 77
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Напусна ни уважаван доктор - емблематично име в педиатричните сре...
13:56 / 02.09.2025
Кабинетът номинира Деньо Денев за шеф на ДАНС
13:37 / 02.09.2025
Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъд...
12:48 / 02.09.2025
Росен Желязков: Не продаваме държавни имоти, систематизираме ги
12:47 / 02.09.2025
Увеличение със 126 лв. на линията на бедност за следващата година...
12:46 / 02.09.2025
Рекордни цени на кафето
12:21 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета