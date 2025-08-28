ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стартира кампания "Пенсиите в евро"
Инициативата под наслов "Пенсиите в евро" ще стартира на 19 септември в гр. Дупница със съвместни приемни и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.
По време на тези срещи ще се раздават и брошури с образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи.
От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в не малко граждани от третата възраст.
"Важно е всички български граждани, особено възрастните хора, да получат ясна, достъпна и навременна информация с въвеждането на еврото и как ще се отрази на техните доходи. Това е не само икономическа, но и социална програма, която изисква подкрепа и доверие“, подчерта Велислава Делчева.
"НОИ ще бъде активен партньор в тази кампания, защото темата за пенсиите е в центъра на общественото внимание. Ние искаме хората да бъдат спокойни и добре информирани за начина, по който ще бъдат преизчислени и гарантирани техните доходи“, допълни управителят на НОИ Весела Караиванова.
Подробна информация в кои общини и на кои дати ще продължи кампанията ще бъде публикувана на сайта на омбудсмана и популяризирана чрез местната власт и медии.
