ЗАРЕЖДАНЕ...
Стартират полети от България до Пакистан
©
Решението на правителството позволява на авиокомпания "ГъливЕър“ ЕООД да започне изпълнение на редовни пътнически и комбинирани превози по въздушните линии София- Карачи-София с четири честоти седмично и София-Лахор-София с три честоти седмично.
Полетите до Пакистан ще стартират след получаване на необходимите оперативни разрешения от пакистанските въздухоплавателни власти.
Още от категорията
/
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
11:09
Иван Брегов: Средната заплата за съдия, прокурор и следовател е около 9000 лева – възнаграждение, типично за висша ръководна позиция в немския индустриален сектор
28.10
Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместната работа по завода за барут и боеприпаси
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.