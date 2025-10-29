Кабинетът назначи българския авиопревозвач "ГъливЕър“ ЕООД да оперира по две въздушни линии до Пакистан.Решението на правителството позволява на авиокомпания "ГъливЕър“ ЕООД да започне изпълнение на редовни пътнически и комбинирани превози по въздушните линии София- Карачи-София с четири честоти седмично и София-Лахор-София с три честоти седмично.Полетите до Пакистан ще стартират след получаване на необходимите оперативни разрешения от пакистанските въздухоплавателни власти.