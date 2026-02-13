Стартовата заплата на депутатите става 4 464 евро (8 730 лв.)
Ако народните представители участват само в една комисия, месечната им заплата надхвърля 10 000 лв. (5 133 евро). Добавяйки сумите за сътрудници, възнаграждението им надхвърля 15 800 лв. (над 8 100 евро). При участие в две комисии, общата месечна заплата, включително за сътрудници, достига над 17 000 лв. (8 778 евро).
Повишени са и възнагражденията на ръководните позиции в парламента. Основната заплата на председателите на парламентарни комисии и на парламентарни групи става 11 785 лв. (над 6 000 евро). Заплатата на председателя на парламента и на премиера е 13 531 лв. (6 919 евро).
Министрите ще получават 11 349 лв. (над 5 800 евро), а президентът – 17 460 лв. (над 8 900 евро).
Тези промени подчертават значителното увеличение на възнагражденията в държавното управление, като допълнителните суми за комисии и сътрудници значително надхвърлят основната заплата на народните представители.
