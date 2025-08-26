Статистиката отбелязва: 7% ръст при пътниците, предпочели автобусния транспорт и 2% спад при железопътния

© През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 5.0%, а извършената работа - с 3.6%. Данните на НСИ са предварителни.



С 5.3% се увеличават превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление - с 9.5%.



Товарен транспорт



Превозените товари от сухопътния транспорт през второто тримесечие на 2025 г. са 32 695.0 хил. т, или с 6.2% повече спрямо същото тримесечие на 2024 година. Вътрешните превози се увеличават с 6.6%, а международните - с 5.3%. Извършената работа е 9 321.9 млн. тонкилометра, което е с 3.8% повече в сравнение със същия период на предходната година.



Превозените товари от речния и морския транспорт са с 311.7 хил. т по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2024 г., в резултат на по-малкото количество превозени товари от речния транспорт. При извършената работа, измерена в тонкилометри, намалението е с 4.5% спрямо същия период на предходната година.



Пътнически сухопътен транспорт



Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е 93 226.2 хил., или с 6.4% повече спрямо второто тримесечие на 2024 година. При автобусните превози увеличението е със 7.0%, докато при железопътните се наблюдава намаление - с 2.0%. Извършената работа е 1 977.8 млн. пътникокилометра, като е регистриран спад от 13.7% в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г., в резултат на намалената превозна дейност както от автобусния, така и от железопътния транспорт.



Пътнически воден транспорт



При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 11.8 хил. спрямо същия период на 2024 г., поради по-малкия брой превозени пътници от речния транспорт, докато при извършената работа не се отчита промяна в сравнение с второто тримесечие на предходната година.



Градски електротранспорт



През периода април - юни 2025 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 85 947.6 хил. пътници, или с 4.3% повече в сравнение с второто тримесечие на 2024 година. Същевременно и извършената работа нараства с 10.3% и достига 525.1 млн. пътникокилометра.