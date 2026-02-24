Стефан Софиянски в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
По думите му министрите в служебния кабинет са професионалисти, които могат да мобилизират усилията си и да се справят с двата основни приоритета.
"Две са основните неща, върху които трябва да се съсредоточи служебният кабинет - да осигури провеждането на честни избори и да ускори работата по Плана за възстановяване и устойчивост Политическата криза и некомпетентната работа на предходните управления е забавила много работата по ПВУ", каза още Софиянски.
Той коментира и конституцията.
"Грубите грешки, които допуснаха с промяната в конституцията, вече се очакват, и авторите им ги отричат, но стоят тържествено в парламента и продължават да раздават позиции и правосъдия. Да си припомним, че голяма част от тези депутати гласуваха за тези промени в конституцията, които сега постават България в едно много неудобно положение и президентството, и институциите и носенето на отговорност", коментира той.
"Областните управители, които са много - 28, могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти. Така че тази цяла организация на обществото трябва да се промени и да се върнем на Народното събрание", каза още Софиянски.
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
