Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" направиха страшно шоу на остров Света Анастасия
Автор: Екип Burgas24.bg 15:43
©
И този летен сезон едно от най-вълнуващите събития на остров Света Анастасия бе концертът на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“.

През изминалия уикенд любимата музикална група вдигна градуса на настроение и предизвика вълнение с цели 3 курса до острова с меломани. Интересът към концертът бе сериозен и за кратко време той без разпродаден.

На сцената под звездите прозвучаха любими парчета като "Холивуд“, "По-полека“, "Свободен“, "Оцет ли яде, лимон ли пи“ и други. Вокалистката Христина Нейкова беше сияещо присъствие заедно с музикантите, които подариха на жители и гости на града незабравима вечер.








