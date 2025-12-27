Стефановден е! Време за гостуване, богата трапеза и момински ритуали
"Самата етимология на думата - Стефановден е свързана и с "венец“ и ненапразно Венцислав също празнува", обясни в нерв за ФОКУС етнологът Иглика Мишкова.
Иглика Мишкова обърна внимание и на трапезата за днешния ден:
Обредната трапеза вече отново е концентрирана около подготовката на различни ястия, които са с месо, с различни други ястия, които вече не са блажни.
По думите й днес се ходи на гости на младите семейства при кумовете и при кръстниците.
"В различни региони се извършват обичаи, които са свързани с предженитбената обредност. Момите са ладували, правили са китки, привързвали са към тях пръстени и други лични предмети, за да могат вече да разберат коя кога ще се омъжи. И на практика с тези три дни приключва коледният цикъл", обясни етнологът.
Ладуването е народен ритуал, при който момите гадаят за женитба чрез пръстени, пуснати в мълчана вода.
