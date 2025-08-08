Новини
Стимул или уловка е 20% отстъпка при бързо плащане на глоба?
Автор: ИА Фокус 11:36
©
Асоциацията на прокурорите и Министерството на вътрешните работи направиха различен прочит на разпоредбата от Закона за административните нарушения и наказания пред Конституционния съд. Пред него е атакувано правилото, че когато човек плати 80% от глобата до 14 дни след налагането й, това води до прекратяването на делото срещу наказателното постановление. Асоциацията на прокурорите определя правилото като отказ от права и нарушаване на принципите на справедливост и равенство, както и правото на защита и на справедлив съдебен процес. МВР не вижда конституционен проблем, като изтъква, че разпоредбата урежда една възможност - всеки, без натиск решава за себе си дали да плати по-ниска глоба с, което губи възможността да я оспори пред съда.

Конституционалистът и преподавател по право доц. Христо Орманджиев обясни, че делото пред Конституционния съд е образувано по чл. 150, ал. 2 от Конституцията – т. нар. "косвен контрол“. Това е процедура, при която съдът, ако установи несъответствие между закона и основния закон, може да сезира КС.

"Безспорно разпоредбата дава възможност на лицата, които платят или се откажат да обжалват, да дължат по-нисък размер на глобата. Въпросът обаче е доколко този отказ от обжалване съответства на конституционните разпоредби“, подчерта пред NOVA NEWS доц. Орманджиев.

По думите му подобна "привилегия“ вече съществува в Закона за движение по пътищата и целта ѝ е да се повиши събираемостта на глобите. "Ясно е, че тази разпоредба е направена с оглед на това да се събират допълнителни средства в бюджета“, коментира юристът.

Доц. Орманджиев изтъкна, че Конституцията съдържа принципа на т.нар. "обща клауза“ в чл. 120, според който "гражданите могат да обжалват всички актове, които ги засягат, с изключение на тези, посочени в закона“. "Правото на обжалване е основно конституционно право. По-точно, говорим за правото на защита, което е гарантирано от член 121 на Конституцията“, обясни той.

Ще мога ли да обжалвам, ако платя?

"Ако гражданинът реши да плати глобата в размер на 80% в рамките на 14 дни, той няма да има право да я оспорва повече – губи правото на обжалване“, уточни доц. Орманджиев.








