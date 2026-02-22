Андрей Гюров, но след атака от политици за случаи от неговото минало подаде оставка на 20 февруари.
Гюлов прие оставката му след разговор между двамата в Министерския съвет, а президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му.
"Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини. Това е нашият нов морал. Не защото съм виновен, нямам някаква забрана или присъда, което да ми пречи да изпълнявам какъвто и да е пост, но просто почувствах, че тази атака ще навреди на правителството ни, на нашата обща мисия“, каза в ефира на bTV експертът по организация и провеждане на избори.
Стоил Цицелков потвърди, че през 2011 г. е бил осъден за шофиране след употреба на алкохол.
"Единственото нещо, за което съм осъждан, действително грешна преценка на младостта, е случай от 2011 година. Това е единственото нещо, за което аз се чувствам виновен“, заяви той.
По думите му тогава е бил спрян от полицията, оказал е "пълно съдействие“, а съдът му е наложил пробация, тъй като е бил с чисто съдебно минало.
"Качих се в автомобил след употреба на алкохол. В моя автомобил. Бях спрян и санкциониран. Това доведе до осъдителна присъда за пробация“, каза Цицелков.
Той подчерта, че наказанието е изтърпяно, а по силата на реабилитацията свидетелството му за съдимост в момента е чисто. "По българското право не би трябвало ние това да обсъждаме тук“, добави той.
Цицелков изрази съжаление и тъй като е Сирни заговезни, когато се иска и дава поршка, поиска прошка: "Действително съжалявам. Искам да поискам прошка от хората, които са се почувствали обидени. От хората, които са загубили близки.“
Относно полицейската регистрация, свързана с държане на марихуана, Цицелков обясни, че става дума за младежки случай, при който до него и негови приятели е имало фас от марихуана. По думите му не му е повдигано обвинение и няма присъда.
"Това, което се говори за някакви стотици грама, че аз съм дилър, са неща, които ще трябва да се докажат в съда. И аз ще заведа дела“, заяви експертът.
Цицелков коментира и твърдения, свързани с участието му в наблюдателска мисия в Гана по линия на Европейската комисия по време на пандемията от COVID-19.
Той обясни, че е нарушил вътрешни правила за безопасност след приключване на мисията, за което му е бил наложен "стандартен охладителен период“ за работа на терен.
Това не е наказание. Това е охладителен период, който важи само за работа на терен. Аз не съм спрян да работя за Комисията“, каза той.
На въпрос дали е имало жена или непристойно поведение, Цицелков отговори: "Категорично – не. Нямало е друг човек, нямало е жена, момиче или, не дай си Боже, пингвин.“
В отговор на призива на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова да подаде оставка от Обществения съвет към ЦИК той обяви, че няма причина да го направи.
"Няма никакво правно основание, защото аз съм реабилитиран и тези юристи, които не се справят с избори, поне би трябвало това да знаят, че няма никаква причина, каквато и да е морална или друга, аз да не работя с избори. Аз и сега продължавам и все още се срещам с колегите от много различни мрежи… Аз съм единственият българин, който участва в среща на Венецианската комисия.
Той заяви, че ще продължи да работи за честни избори в България и подчерта, че никога не е получавал средства за тази дейност.
lars
на 22.02.2026 г.
“А отборът” на ППДБ? ???
Аликс
на 22.02.2026 г.
За какъв морал говорите,господин Цицелков?! Ако бяхте толкова морален човек, още при поканата да станете министър ,макар и без портфейл, щяхте да откажете поста , знаейки какви провинения сте имал! Тогава можеше да твърдите ,че сте морален човек!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.