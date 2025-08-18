ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Столичани: Отсечката, на която Виктор се вряза в автобус със 170 км/ч, често се ползва за дрифтове! Стават уникални катастрофи!
В ранните часове в петък 21-годишният Виктор Илиев се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София на кръстовището на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков". При инцидента загина лекар от Сирия, а шестима бяха ранени. В неделя Софийският градски съд остави Виктор в ареста.
Отсечката между двата светофара е около 300 м и се кара до ламарини и газ, с мръсна газ, разказа жител на района. Преди няколко години се обърнал камион с маслини и омазняването на пътя било допълнително използвано за дрифтове.
Обаждали сме се неведнъж, но казват, че няма какво да направят, разказа столичанин. Два дни има масирано полицейско присъствие, но трябва да умре човек, за да се сетят, допълни той. И разказа, че в района стават уникални катастрофи. Преди време пък автомобил се опитал да мине през два трамвая и се заклещил.
Във фаталната нощ, когато колата на Виктор се врязва в автобуса, шумът от удара приличал по-скоро на взрив и избухване на бомба, отколкото на удар между два автомобила.
Свикнали сме, почти няма нощ, в която да не чуваме форсиране, дрифтове, надбягване и гонки. Пред входа два месеца на близкия блок дори стои автомобил, който е ударен след гонка, разказаха живущи в квартала.
На всеки месец-два части от мантинелата се сменят заради забили се в нея автомобили. Отломки от мантинелата могат да бъдат видени дори в коритото на реката.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има пострадал при сблъсъка на АМ "Тракия" между четири тира и едн...
10:02 / 18.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да зап...
10:07 / 18.08.2025
В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средн...
09:54 / 18.08.2025
Вижте сблъсъка на тирове на АМ "Тракия", има линейка
09:39 / 18.08.2025
Съвет към собствениците на малки бизнеси: Не съкращавайте в паник...
09:43 / 18.08.2025
Голяма тапа на АМ "Тракия" заради инцидент
09:05 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета