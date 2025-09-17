Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Стотици запалиха свещ в памет на Иван, загинал в Несебър
Автор: Георги Кирилов 20:47Коментари (0)83
© Община Разлог
Тази вечер, на големия християнски празник, посветен на вярата, надеждата и любовта, стотици запалиха свещица в памет на едно дете – мечтател, с приключенски дух, който остана завинаги на 8.

В памет на Иван, на единствената си рожбичка, загинала по нелеп начин, съкрушените родители посветиха траурно възпоменание с вярата, че като общество не трябва да забравяме, че трябва да търсим отговорност, за да няма повече предпоставки за такава трагедия, каквато ги връхлетя.

"Надяваме се, вярваме, че никой никога няма да изпитва такава болка, каквато изпитваме ние. И нека нашата трагедия не е напразна...“ – споделиха през сълзи почернените родителите.

И това е техният тъжен вик "Вярваме, надяваме се, с любов към Иван!" - към институциите и обществото, изписан на стотици тениски, които облякоха голяма част от хората, присъединили се със сълзи на очи към траурното възпоменание.

Голямо сърце и името на Иван беше изписано със свещички, които горяха в памет на трагично загиналото детенце от Разлог.

Разлог отдаде почит към малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър, почит към скръбта на едно разложко семейство – неутешимо от безвъзвратната загуба. И макар, потънали в скръб, родителите искрено благодариха на всички, съпричастни с тяхната болка.



Още по темата: общо новини по темата: 27
12.09.2025 »
11.09.2025 »
09.09.2025 »
31.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Върнаха книжката на Диона, но тя все още разчита на шофьор
20:45 / 17.09.2025
МВнР с предупреждение за българите в Сърбия
19:15 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:30 / 17.09.2025
Даниел Митов: Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме слухове и...
17:15 / 17.09.2025
Безплатни консултации за туберкулоза из цялата страната
19:13 / 17.09.2025
Първият 5G таблет на Vivacom стана хит в началото на учебната год...
16:13 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Бойни спортове
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Психически нестабилен мъж, известен в Тик Ток, нападна охранител на паркинг в Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: