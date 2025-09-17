ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стотици запалиха свещ в памет на Иван, загинал в Несебър
В памет на Иван, на единствената си рожбичка, загинала по нелеп начин, съкрушените родители посветиха траурно възпоменание с вярата, че като общество не трябва да забравяме, че трябва да търсим отговорност, за да няма повече предпоставки за такава трагедия, каквато ги връхлетя.
"Надяваме се, вярваме, че никой никога няма да изпитва такава болка, каквато изпитваме ние. И нека нашата трагедия не е напразна...“ – споделиха през сълзи почернените родителите.
И това е техният тъжен вик "Вярваме, надяваме се, с любов към Иван!" - към институциите и обществото, изписан на стотици тениски, които облякоха голяма част от хората, присъединили се със сълзи на очи към траурното възпоменание.
Голямо сърце и името на Иван беше изписано със свещички, които горяха в памет на трагично загиналото детенце от Разлог.
Разлог отдаде почит към малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър, почит към скръбта на едно разложко семейство – неутешимо от безвъзвратната загуба. И макар, потънали в скръб, родителите искрено благодариха на всички, съпричастни с тяхната болка.
