Страните с най-мощните армии в света - Къде се класира България
©
Докато САЩ и Русия продължават да разполагат с едни от най-модерните оръжейни системи, други страни се затрудняват да се адаптират, било поради ограничени ресурси, било поради малкия размер на въоръжените си сили. Пренаселените страни като Китай и Индия разполагат с мощни човешки ресурси, докато други – като Исландия и Коста Рика – са избрали да не поддържат армия, като се застъпват за мирна стратегия.
Класацията на военната мощ за 2025 г. на Global Firepower оценява 145 държави въз основа на 60 показателя, включително персонал, оборудване, финансови данни и природни ресурси.
Класацията, въпреки ограниченията си, дава индикативна представа за световните военни баланси в епоха на технологични промени.
Съвсем очаквоно сред най-силните армии се нареждат САЩ (първо място с PwrIndx от 0,0744) и Русия (на второ място с PwrIndx от 0,0788), те са последвани от Китай, Индия и Южна Корея. За 2025 г. България заема едва 62-ро място от 145
страни, включени в годишния преглед на GFP. След нас се нареждат Сърбия, Сирия и Еквадор. Само за сравнение - през 2023 година страната ни е заемала 59-то място.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
11:40
Министър Георгиев: Великобритания издаде генерално разрешително за дейността на "Лукойл" в България
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.